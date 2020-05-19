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Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля 

Вероника Полынина 1 час назад
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Фото: Reuters
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Предположительно, с первой криптовалютой могла быть заключена сделка по нулевой стоимости. Другая версия — сбой в отображении информации на сайте BitMEX.
Биржа информацию о падении биткоина не подтвердила и после 13.00 ушла на техобслуживание. В качестве причины была указана неисправность отвечающего за торги механизма. Возможность вывода средств будет возобновлена после 18.00 мск, говорится в сообщении биржи.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года агентство Bloomberg признало биткоин самым эффективным активом десятилетия. За 10 лет, с июля 2010-го по конец 2019-го, криптовалюта показала рост 9 млн процентов.
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Рынки , Григорий Березкин , Bloomberg
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