Курс Bitcoin рухнул до нуля

РБК. Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину

Предположительно, с первой криптовалютой могла быть заключена сделка по нулевой стоимости. Другая версия — сбой в отображении информации на сайте BitMEX.

Биржа информацию о падении биткоина не подтвердила и после 13.00 ушла на техобслуживание. В качестве причины была указана неисправность отвечающего за торги механизма. Возможность вывода средств будет возобновлена после 18.00 мск, говорится в сообщении биржи.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года агентство Bloomberg признало биткоин самым эффективным активом десятилетия. За 10 лет, с июля 2010-го по конец 2019-го, криптовалюта показала рост 9 млн процентов.