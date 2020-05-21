Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.65
82.00
78.48
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
36.33
+1.28 Золото
1742.53
–0.12 РТС
1223.13
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0971
+0.0176
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

Курс доллара: что будет с курсом рубля в июне 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Что будет с курсом рубля в июне
Фото: РИА Новости
В мае рубль был лидером роста среди валют развивающихся стран, а накануне курс российской валюты укреплялся почти до 71 рубля за доллар. Но в июне волна укрепления рубля может сойти на нет.
В последнее время спрос на риск поддерживала стабилизация ситуации с коронавирусом в развитых странах на фоне стимулирующей политики центральных банков, а конкретно рубль поддерживало еще восстановление цен на нефть, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.
Более того сформировались выраженные ожидания продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что в июне сделает рублевые бумаги особенно привлекательными для инвесторов. При этом с точки зрения платежного баланса рост цен на нефть до 35 долларов за баррель компенсируется сокращением операций ЦБ на валютном рынке (в мае ЦБ увеличивал объем продаваемой на рынке валюты, когда нефть Urals дешевела до 25 долларов за баррель и ниже), поэтому в долгосрочной перспективе при текущих ценах на нефть фактором дальнейшего укрепления курса может стать только приток капитала, констатирует Кадулин.
Но далее фактором давления на рубль может стать снижение аппетита к рисковым активам, что выльется в негативную динамику всей группы валют развивающихся стран, считает главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич.
"Поводов к подобному изменению отношения инвесторов два. Первым из них выступает продолжение распространения коронавируса в мире и опасения относительно второй волны пандемии, что окажет дополнительное негативное влияние на мировую экономику. Плюс к этому, продолжится нарастание напряжения в отношениях между США и Китаем", — говорит аналитик. Все это ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики после коронакризиса.
А инвесторы будут отдавать предпочтение активам-убежищам, в валютах же развивающихся стран будут преобладать продажи, полагает Зварич. В этом случае курс российской валюты в июне может вернуться в диапазон 73-75 рублей за доллар, в котором она консолидировалась в конце апреля — начале мая, и ближе к концу месяца предпринять попытку пробоя его верхней границы, прогнозирует Зварич. По мнению Кадулина, в июне курс рубля стоит ожидать все же в пределах 72,5 рублей за доллар.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Российская Газета: последние новости
Сколько может продлиться укрепление рубля Сколько может продлиться укрепление рубля Определены два сценария движения рубля Определены два сценария движения рубля Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Богдан Зварич , Банк "Санкт-Петербург" , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
США нашли источник золота
США нашли источник золота
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение