Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.10
82.00
78.88
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
35.12
+0.31 Золото
1750.60
+0.08 РТС
1209.68
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.0958
+0.0116
05.05
1.0843
17.05
08.05
24.04

Фунт дешевеет к доллару на слабой статистике из Великобритании 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Фунт дешевеет к доллару
Фото: globallookpress.com
Курс фунта стерлингов снижается в среду днем по отношению к доллару после выхода статистики по инфляции из Великобритании, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.37 мск курс фунта снижался к доллару до 1,2245 доллара с 1,2252 доллара днем ранее. Курс евро к доллару рос до 1,0953 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,62 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 99,35 пункта.
Давление на курс фунта оказывает статистика из Великобритании. Так, согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 0,8% с 1,5% в марте, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.
"Поскольку инфляция значительно ниже целевого показателя Банка Англии в 2%, можно ожидать, что обсуждение отрицательных ставок будет продолжено на июньском заседании регулятора по денежно-кредитной политике", — сказала агентству Рейтер аналитик GAIN Capital Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).
Курс евро при этом сохраняет утреннюю положительную динамику по отношению к доллару на фоне оптимизма вокруг перспектив создания фонда по стабилизации экономики ЕС. Трейдеры оставили практически без внимания статистику из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, замедлилась до 0,3% с уровня марта в 0,7%, хотя ожидалось значение показателя на отметке в 0,4%.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
Прайм: последние новости
Рубль обновил локальные максимумы на стремительно дорожающей нефти Рубль обновил локальные максимумы на стремительно дорожающей нефти Рынок акций усиливает рост, индекс РТС поднимался выше 1200 пунктов Рынок акций усиливает рост, индекс РТС поднимался выше 1200 пунктов Рубль обновил 2-месячный максимум к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность Рубль обновил 2-месячный максимум к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность
Комментарии
Рынки , ЕС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
Путин жестко поговорил с принцем Саудовской Аравии
Путин жестко поговорил с принцем Саудовской Аравии
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
В Кремле заговорили о пособиях всем россиянам
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение