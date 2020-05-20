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Цены на нефть выросли более чем на 4% 

BFM.RU и ещё 12 30 минут назад
Нефть снова подорожала
Фото: Reuters
Цены на нефть выросли более чем на 4% в среду на фоне признаков повышения спроса и сокращения запасов сырой нефти в США, сообщает Reuters, но рост был ограничен опасениями по поводу экономических последствий пандемии коронавируса и слабой маржи переработки.
Запасы сырой нефти в США за неделю до 15 мая снизились на 5 миллионов баррелей, показали данные Управления энергетической информации в отличие от ожиданий аналитиков о росте на 1,2 миллиона баррелей.
Ослабление ограничений на самоизоляцию во всем мире повышает спрос на топливо, в то время как первоначальные данные по отгрузкам показывают, что соблюдение сокращений добычи нефти со стороны Организации стран — экспортеров нефти и ее союзников до сих пор было эффективным.
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