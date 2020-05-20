​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,33% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 702,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 174,52 пункта.

В середине недели настроения инвесторов сместились в сторону снижения аппетита к риску из-за опровержения информации о вакцине, разработанной компанией Moderna, а также перспективы слабого восстановления мировых экономик после пандемии, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов

«Ситуация на мировых фондовых рынках на утро среды выглядит смешанной. Азиатские площадки отыграли вчерашнюю просадку на американском рынке и перешли к умеренному росту, в слабом минусе китайский рынок. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе, в отличие от европейских, которые торгуются в красной зоне. При этом котировки нефти Brent находятся около 35 долларов баррелей», — комментирует эксперт.

По его мнению, сегодня конъюнктура на нефтяном рынке способна поддержать российский рынок, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние.