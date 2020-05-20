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Рынок акций усиливает рост, индекс РТС поднимался выше 1200 пунктов 

Прайм 2 часа назад
Российский рынок акций усиливает рост
Фото: ТАСС
Российский рынок акций усиливает рост по основным индексам вслед за нефтью и рублем, долларовый индекс РТС поднимался выше "круглой" отметки в 1200 пунктов впервые с 6 марта, следует из данных торгов Московской биржи.
Индекс РТС к 11.45 мск рос на 1,82% — до 1198,7 (уже поднимался до 1200,95 пункта), индекс Мосбиржи — на 1,22% — до 2744,9 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 33 копейки — до 72,13 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,4% — до 34,79 доллара за баррель.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
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Рынки , Московская биржа
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