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Российский рынок акций усиливает рост по основным индексам вслед за нефтью и рублем, долларовый индекс РТС поднимался выше "круглой" отметки в 1200 пунктов впервые с 6 марта, следует из данных торгов Московской биржи

Индекс РТС к 11.45 мск рос на 1,82% — до 1198,7 (уже поднимался до 1200,95 пункта), индекс Мосбиржи — на 1,22% — до 2744,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 33 копейки — до 72,13 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,4% — до 34,79 доллара за баррель.