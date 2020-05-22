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Нефть рухнула 

Артём Кульша и ещё 24 1 час назад
Нефть рухнула
Фото: ТАСС
Цена нефти марки «Брент» (Brent) рухнула почти на 7%, а сорта WTI — более чем на 7%. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным на 6:40 по московскому времени, фьючерс на поставку одного барреля «Брент» в июле 2020 года стоил на лондонской бирже ICE 33,54 доллара, то есть меньше уровня закрытия вчерашних торгов на 6,99%. В 6:47 фьючерс подорожал до 33,94 доллара (падение по сравнению со вчерашним днем на 5,88%).
В свою очередь, фьючерс WTI в 6:47 стоил на 7,58% дешевле уровня закрытия торгов в четверг — 31,35 доллара.
Тем временем, как сообщал «Рамблер», курс доллара США на открытии сегодняшних торгов на Московской бирже, в 10:00 по московскому времени, вырос по отношению к российскому рублю на 0,8% до 71,55 рубля, а курс евро — на 0,7% до 78,23 рубля. В 10:15 американская валюта стоила уже 71,99 рубля, а европейская — 78,55 рубля.
Вчера Министерство экономического развития России представило обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2023 годы. Согласно ему, в 2020-м нефть будет стоить 31,1 доллара за баррель, а в 2021-м — 35,4-45,6 доллара.
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Комментарии
Рынки , Другое , Московская биржа , Минэкономразвития
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