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Курс доллара: курс доллара на Мосбирже опустился до 72 рублей 

ТАСС 1 час назад
Доллар обновил двухмесячный минимум
Фото: РИА Новости
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:48 мск.
К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
В последний раз курс доллара находился ниже 72 рублей 11 марта текущего года.
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до $35,14 за баррель (+1,4%), а сорта WTI — до $32,22 за баррель (+0,8%).
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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