Доллар обновил двухмесячный минимум

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:48 мск.

К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).

В последний раз курс доллара находился ниже 72 рублей 11 марта текущего года.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до $35,14 за баррель (+1,4%), а сорта WTI — до $32,22 за баррель (+0,8%).