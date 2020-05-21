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Золото дешевеет на укреплении доллара 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Золото дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость золота снижается в четверг утром на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,51%, или на 8,9 доллара — до 1743,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро опускался на 1,74% — до 17,718 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 99,41 пункта.
Усиление рисковых настроений на рынках по мере открытия экономик после карантина и рост курса доллара оказывают давление на стоимость золота как надежного актива.
"Мы наблюдаем некоторый оптимизм и улучшение рисковых настроений в надежде на возможное создание вакцины и ослабление ограничений", — сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).
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