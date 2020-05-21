Цена на нефть продолжила рост на фоне снижения беспокойства мировых рынков по поводу переизбытка сырья в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 8.00 мск, на торгах цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 1,85%, до 36,41 доллара за баррель. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,91%, до 34,12 доллара за баррель.

По данным издания, цены на нефть выросли после того, как минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране упали на 5 миллионов баррелей. Такие данные ослабили беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.

Как сообщал «Рамблер», после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи Саудовская Аравия в марте нарастила производство нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, что привело к резкому падению цен. В апреле соглашение о сокращении добычи все же было достигнуто.