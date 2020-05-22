Куда двинется доллар

Курс доллара будет падать или расти в ближайшее время в зависимости от краткосрочных спекулятивных факторов. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

На этой неделе рубль показал по отношению к американской валюте довольно серьезный рост, укрепившись в среду сразу до психологический отметки в 70,9 за один доллар. Аналитик и связали это с целым рядом позитивных факторов, главный из которых — заявление Китая о возвращении экономики к докризисным показателям. Кроме того, с понедельника по четверг показывали положительную динамику на торгах котировки нефти — изменения курса рубля традиционно связывают с ценой барреля.

Однако к вечеру четверга рубль закрыл торги падением — впервые с 10 марта упал ниже 71 рубля. Так, курс доллара снизился до 70,9 рубля, а евро — до 77,85 рубля. Сегодня на Московской бирже российская валюта вновь показывает рост на 1,18% до 71,82 рубля к доллару. По мнению специалистов, пока это значение можно считать паритетным.

"Точно прогнозировать динамику валютной пары "доллар-рубль" на горизонте нескольких дней или недель крайне сложно — такие попытки сродни гаданию, — отмечает Нигматуллин. — Слишком много новостных и политических факторов воздействуют на мировой валютный рынок, и какой из них "выстрелит" в следующий понедельник, не знает никто. Однако долгосрочные макроэкономические тенденции, которые могут повлиять на динамику курса, вполне прослеживаются.

Самое важное достижение России последних лет — на курс рубля перестала напрямую влиять цена нефти. Это связано с тем, что в РФ работает так называемое бюджетное правило — есть некий объем золотовалютных резервов у Минфина РФ, который их пополняет, если нефть дороже 42,5 доллара за баррель. Или как сейчас, эти запасы продает, если котировки барреля спускаются ниже этой отметки.

Таким образом влияние нефти на рубль должно быть несущественным. Однако игроки рынка видят, что бюджетное правило работает, и сомневаются, что резервов хватит надолго. Именно из-за этого в последние два месяца рубль немного ослабил позиции".

Рубль придет к 65 за доллар

Минэкономразвития дали прогноз на среднегодовой курс доллара — по данным ведомства, в текущем году страну ожидает средняя цена 72,6 рубля за один доллар, в 2021-м — около 74,7 рубля. Данные основаны на сценарии социально-экономического развития на ближайшие три года (2020-2023), который был подготовлен сотрудниками министерства. Кроме того, как передает агентство, курс может быть снижен только в 2022 году. Также в прогнозе указано, что ВВП России в нынешнем году снизится на 5%, а в следующем 2021 году увеличиться на 2,8%.

В среду американский сенат одобрил законопроект, который может лишить большинство компаний в Китае возможности размещать свои акции на биржах США, привлекая финансирование от американских инвесторов. Все указывает на то, что президент США Дональд Трамп продолжит финансово-экономическое давление на КНР, не ограничиваясь уже заключенным кабальным для Китая соглашением. Все это нервирует рынки, делая их непредсказуемыми.

"На валютные курсы влияют новости, а также психологический и спекулятивный аспекты. В частности, из-за эпидемии коронавируса инвесторы склонны продавать валюты развивающихся стран, что в определенной мере их ослабляет их курс. Тем не мене, спекулятивные факторы оказывают обычно непродолжительное влияние. И похоже, оно уже сокращается.

Так что в конечном итоге российская валюта придет к своему экономически обоснованному курсы в паре с американской — при неизменных общих параметрах он составляет порядка 65 рублей за доллар. Когда это произойдет, сказать сложно. В том, что рубль недооценен, не сомневается большинство участников рынка", — подчеркивает Нигматуллин.

Волатильность сведена к минимуму

На днях валютные торги вновь проходили на фоне информационного шока — Трамп вновь обвинил Китай в распространении пандемии коронавируса.

"Какой-то ненормальный в Китае обвинил всех кроме самого Китая в появлении и распространении COVID-19, который на данный момент привёл к гибели сотен тысяч людей. Но о том, что причиной массового убийства по всему миру стала некомпетентность Китая, этот сумасшедший не сказал ни слова", — написал Трамп в Twitter.

На фоне этого противостояния котировки мировых валют за последние недели уже неоднократно заметно колебались, усиливаясь паническими новостями с нефтяного рынка о падении цены барреля. Сегодня торги вновь открылись падением цены Brent на 5% после значительного роста в течение рабочей недели.

"Бюджетное правило дало еще один положительный эффект. Спекулятивное влияние на курсы валют всегда оставляет шансы на резкий рост или падение рубля в паре к доллару, однако продажами валюты на российском рынке сильные колебания можно сглаживать. А если нет эффекта высокой волатильности, то нет и серьезных шоков от влияния геополитики и спекуляций на рубль.