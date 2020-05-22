​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,9% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 694,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,86% и равнялся 1 195,96 пункта.

Внешний фон сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов

«Внимание участников глобальных рынков в конце текущей недели смещается в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем не только из-за причин коронавируса, но также в связи с обострением ситуации в Гонконге и намерения Дональда Трампа сделать противостояние с КНР центральной темой своей предвыборной кампании», — комментирует эксперт.

По его мнению, внешний фон сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Не исключаем возвращение индекса Мосбиржи в район середины диапазона 2650—2700 пунктов.