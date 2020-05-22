Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.00
82.00
78.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.18
+0.74 Золото
1734.60
–0.00 РТС
1180.58
–1.93
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0905
+0.0072
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Банки.ру и ещё 8 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,9% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 694,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,86% и равнялся 1 195,96 пункта.
Внешний фон сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.
«Внимание участников глобальных рынков в конце текущей недели смещается в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем не только из-за причин коронавируса, но также в связи с обострением ситуации в Гонконге и намерения Дональда Трампа сделать противостояние с КНР центральной темой своей предвыборной кампании», — комментирует эксперт.
По его мнению, внешний фон сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Не исключаем возвращение индекса Мосбиржи в район середины диапазона 2650—2700 пунктов.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Банки.ру: последние новости
Курсы доллара и евро на 21 мая Курсы доллара и евро на 21 мая ​Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов среды ​Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов среды ​Мировые цены на нефть прибавили более чем по 2 доллара по итогам торгов понедельника ​Мировые цены на нефть прибавили более чем по 2 доллара по итогам торгов понедельника
Комментарии
Рынки , Роман Антонов , Дональд Трамп , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Центробанке произошли кадровые перестановки
В Центробанке произошли кадровые перестановки
Американцы захотели покупать мегадома
Американцы захотели покупать мегадома
Апрельскую пенсию в России перечисли досрочно
Апрельскую пенсию в России перечисли досрочно
В Москве подорожали квартиры в новостройках
В Москве подорожали квартиры в новостройках
Российские активы арестовали за рубежом
Российские активы арестовали за рубежом
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение