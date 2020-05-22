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Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу текущего года будет в районе 75-76 рублей, сообщил глава министерства Максим Решетников.
"Мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", — сказал Решетников на брифинге в четверг.
"Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно, потому что были физические ограничения. Это приведет к умеренному ослаблению рубля", — пояснил министр.
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Рынки , Видео , Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития
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