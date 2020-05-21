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Минэкономразвития ожидает цену нефти ниже 30 долларов за баррель 

РИА Новости 3 часа назад
В кабмине спрогнозировали цену на нефть
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.
Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость "черного золота" в в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
Минэкономразвития также прогнозирует, что цена на марку Urals составит 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году.
В то же время в министерстве предсказывают постепенный рост цены в течение ближайших трех лет: в 2021-м — 35,4 доллара, в 2022 — 42,2 доллара, в 2023 — 45,6 доллара за баррель.
Цена нефти Brent перевалила за $36 
По информации ведомства, в апреле стоимость Urals остановилась на отметке в 18,22 доллара за баррель — это почти в четыре раза ниже меньше аналогичного периода прошлого года, когда цена держалась на уровне 71,54 доллара. Минимума нефть этой марки достигла 1 апреля: тогда баррель стоил 10,54 доллара. Сейчас ее стоимость составляет 33-34 доллара за баррель.
По словам Решетникова, такие колебания были вызваны отсутствием отсутствием на тот момент договоренностей между странами ОПЕК+ о дальнейшем продлении сделки о сокращении добычи, а также падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.
Министр подчеркнул, что новая сделка позволила стабилизировать рынок. Однако он предупредил, что в мировой экономике накопились большие запасы нефти. Этот фактор, посетовал Решетников, будет давить на рынок.

Курс доллара

В ведомстве также спрогнозировали, что среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля. В 2021-м американская валюта еще укрепится по отношению к российской — до 74,7 рубля. Однако в последующем курс доллара начнет снижаться: в 2022 году — до 73,3 руб, в 2023 году — до 72,1 рубля.
При этом министр экономического развития также предупредил, что к концу текущего года российская валюта умеренно ослабнет из-за того, что во второй половине экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно из-за введенных ранее ограничений. Это приведет к тому, что доллар вырастет до 75-76 рублей, считают в ведомстве.
Сегодня по состоянию на 21:00 по Москве курс доллара составлял 70,92 рубля. При этом в последние два дня российская валюта заметно укрепилась по отношению к американской из-за роста цен на нефть на фоне сообщений о восстановлении спроса на сырье.
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