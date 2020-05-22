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Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60 

РИА Новости 1 час назад
Названы условия для роста нефти до $60
Фото: ТАСС
Прежняя цена на нефть марки Brent, которая была свыше 60 долларов за баррель, может восстановится к концу следующего года, но только при благоприятном развитии ситуации на фоне кризиса, вызванного пандемией, которая замедлила рост мировой экономики, об этом рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.
"Такое сочетание финансово-экономического и эпидемиологического кризисов мы видим впервые. Я думаю, что о каких-то прежних ценах свыше 60 долларов, наверное, надо говорить только к концу следующего года, и то при очень благоприятном развитии ситуации. Хочу напомнить, что в 2014, 2015 годах, мы обсуждали, когда цены могут вернуться к 100 долларам за баррель. Но уже сейчас обсуждаем, как манна небесная, если будет 60 долларов", — сказал Келимбетов.
По словам главы МФЦА, ежедневный спрос в нефтегазовой промышленности на фоне кризиса упал на 20 миллионов баррелей в сутки. В связи с этим, мировая экономика снизила темпы роста и по самым осторожным оценкам средняя цена смеси Brent будет не выше 30 долларов за баррель.
"Россия и Казахстан — страны, которые богаты своими природными ресурсами, получили большой шок с точки зрения падения цен на нефть, и, соответственно, экспортной выручки, поступлений в наши бюджеты и Фонды национального благосостояния. Это — серьёзный вызов", — подчеркнул Келимбетов.
Собеседник агентства отметил, что, прежде всего, на рынке стала наблюдаться большая волатильность, фундаментальной причиной которой является падение мирового спроса на нефть из-за пандемии.
"Перезагруженность нефтехранилищ и, безусловно, определённые конкурентные войны, которые существуют в реальности того, что если раньше в основном доминировал и цены задавал консорциум ОПЕК, то уже позже это расширилось до ОПЕК+. Присоединились и Россия, и Казахстан в качестве наблюдателей. А сейчас ещё добавился фактор сланцевой нефти в Соединённых Штатах. И вот мы сейчас видим такой поиск равновесия спроса и предложения", — считает он.
"Вы помните, что сланцевая нефть выросла сначала до 4-5 миллионов баррелей в день, потом до 11 миллионов и выше. По сути, есть три супернефтяные державы — это Соединённые Штаты, Саудовская Аравия и Российская Федерация. Всё это, безусловно, так или иначе, будет влиять на соотношение спроса и предложений. Поэтому нахождение правильного баланса — это очень большая такая тонкая работа, которая предстоит нашим странам. Я думаю, что поиск оптимальных цен на нефть позволит и помогать росту мировой экономики, и в то же время странам-импортёрам, не будет сдерживать их рост, на мой взгляд", — заключил Келимбетов.
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Рынки , Экономика , Кайрат Келимбетов , РИА Новости
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