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Биржи АТР снижаются на региональных новостях 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на новостях из региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,31% — до 2830,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1762,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 4,61%, до 23160,11 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,85% до 20379,71 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,49%, до 1968,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,72%, до 5510,3 пункта.
В пятницу инвесторы прежде всего обратили свое внимание на ежегодный доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня, в ходе которого он заявил, что власти Китая на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Он также заявил, что безработица в стране в 2020 году составит 5,5%.
В то же время давление на индексы оказали появившиеся сообщения, что Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) на предстоящей сессии обсудит законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что проект предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. В четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй подтвердил на пресс-конференции, что законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня предстоящей сессии.
"Трейдеры по всему миру теперь ожидают детали нового гонконгского закона, чтобы оценить, насколько строгими будут его условия", — сказал агентству Ассошиейтед Пресс аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
Кроме того, участники торгов обратили внимание на макростатистику из Японии. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 0,1% с 0,4% месяцем ранее.
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Комментарии
Рынки , Госсовет КНР , Associated Press
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