Золото коррекционно дорожает

Цена на золото растет в пятницу утром в рамках коррекции после снижения на 1,72% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,51%, или на 8,8 доллара — до 1730,7 доллара за тройскую унцию. На торгах днем ранее стоимость золота снизилась на 1,72%. Июльский фьючерс на серебро опускался на 0,27% — до 17,317 доллара за унцию.

По мнению аналитиков, золото по-прежнему остается привлекательным для инвесторов как традиционно надежный актив на фоне пандемии коронавируса и общей нестабильности в мировой экономике.

Поддержку золоту также оказывает ухудшение отношений КНР и США. Инвесторы обратили внимание на заявление американских властей о том, что, если в ходе расследования будет доказана вина Китая в неэффективном реагировании во время вспышки коронавируса, то стране придется столкнуться с серьезными последствиями. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.