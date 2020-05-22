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Золото коррекционно дорожает после снижения на 1,7% на предыдущей торговой сессии 

Прайм 2 часа назад
Золото коррекционно дорожает
Фото: РИА Новости
Цена на золото растет в пятницу утром в рамках коррекции после снижения на 1,72% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,51%, или на 8,8 доллара — до 1730,7 доллара за тройскую унцию. На торгах днем ранее стоимость золота снизилась на 1,72%. Июльский фьючерс на серебро опускался на 0,27% — до 17,317 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, золото по-прежнему остается привлекательным для инвесторов как традиционно надежный актив на фоне пандемии коронавируса и общей нестабильности в мировой экономике.
Поддержку золоту также оказывает ухудшение отношений КНР и США. Инвесторы обратили внимание на заявление американских властей о том, что, если в ходе расследования будет доказана вина Китая в неэффективном реагировании во время вспышки коронавируса, то стране придется столкнуться с серьезными последствиями. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
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