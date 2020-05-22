Рубль перешел к снижению

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На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 70 копеек — до 71,67 рубля.

Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля.