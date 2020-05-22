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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 1 час назад
Рубль перешел к снижению
Фото: ТАСС
На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 70 копеек — до 71,67 рубля.
Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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