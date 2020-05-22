Турция отказывается от российского газа

Expert. Поставки российского газа в Турцию в марте сократились в 7 раз по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с тем же месяцем в 2018 году — в 14 раз. Это данные Федеральной таможенной службы России. Каковы перспективы Газпрома на турецком направлении, изучал автор болгарского издания

Анкара предпочитает импортировать сжиженный газ, который в настоящее время стоит дешевле, чем у Газпрома, и это обрисовывает печальную судьбу газопровода «Турецкий поток» стоимостью 7 миллиардов евро, сообщает finanz.ru. Издание отмечает, что это происходит на фоне экономического кризиса и охлаждения отношений между Турцией и Россией в связи с конфликтами [турецкий вооруженных сил] с российскими военными в Сирии и действиями наемников Вагнера в Ливии.

Поставки Газпрома турецкой BOTAŞ и независимым частным операторам в марте сократились до 210 миллионов кубометров. Для сравнения, в том же месяце в 2019 году объемы составили 1,418 миллиарда кубометров, а до первого квартала 2018 года объем импортируемого российского газа составлял в среднем 8,8 миллиарда кубометров или 2,93 миллиарда кубометров в месяц.

Таким образом, Турция, которая когда-то занимала второе место среди крупнейших потребителей Газпрома, теперь оказалась лишь в первой десятке и покупает почти столько же газа, сколько Армения (193 миллиона кубометров в месяц) и даже меньше, чем Литва (272 миллиона кубометров).

По данным finanz.ru, Турция заменяет российский газ на сжиженный. В прошлом году Турция увеличила импорт сжиженного газа на 13% до 9,1 миллиона тонн. Крупнейшими поставщиками были Алжир (4,3 миллиона тонн), Катар (1,8 миллиона тонн), Нигерия (1,8 миллиона тонн) и США. Российские поставки на турецкий рынок снизились на 35 процентов до 15 миллиардов кубометров в 2019 году — самого низкого уровня за 10 лет. В результате газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» общей емкостью 35 миллиардов кубометров в год остались наполовину пустыми. В марте пропускная способность этих двух трубопроводов работала только на 10% от их пропускной способности.

Тенденция к увеличению доли сжиженного газа в Турции продолжается и в этом году. За четыре месяца 2020 года на сжиженный газ приходится 44% всех поставок, из них 40 процентов — на сжиженный газ из США. По словам турецкого источника Reuters, страна планирует увеличить покупку сжиженного газа на спотовых рынках. Это также стало причиной продления профилактики газопровода «Голубой поток». «Сжиженный газ в настоящее время значительно дешевле, чем российский трубопровод, поэтому в поведении Турции есть смысл», — отмечает глава исследовательской компании на газовом рынке Ристад Энерджи Карлос Торрес Диас. По его оценке, поставки Газпрома обошлись Турции в 6,5 доллара за миллион БТЕ (британский тепловой блок) против 1, 5-2 доллара за сжиженный газ.

Договор BOTAŞ с Газпромом истекает в 2021 году. Анкара планирует искать ценовые скидки от российского концерна. «Доступ к дешевому сжиженному газу и падающий спрос дают сигнал нашим поставщикам трубопроводов о том, что они должны проявлять гибкость», — сказал 16 мая турецкий замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.

В Газпроме готовятся к еще более серьезному ухудшению ситуации с турецкими поставками. «Снижение за второй квартал будет еще больше», — утверждает источник Reuters. По его словам, общее сокращение российских поставок в Европу в первом квартале достигло 19,2 процента. По данным Федеральной таможенной службы, Германия сократила свои закупки на 45 процентов (2,67 миллиарда кубометров), а Австрия — на 25 процентов (820 миллионов кубометров).

Тучи над Газпромом сгущаются. Всего несколько дней назад Германия приняла решение о том, что Nord Stream 2 должен соответствовать европейским требованиям и предоставить независимым операторам 50% пропускной способности будущего газопровода. Таким образом, даже если «Северный поток — 2» будет построен несмотря на санкции США, Газпрому придется вдвое сократить запланированные поставки.

Турецкая газета Daily Sabah прокомментировала, что падение цен на сжиженный газ подрывает роль как «Турецкого потока», так и экспортного потенциала российских трубопроводов в целом. Цены на европейских спотовых рынках продолжают падать в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, и, например, в прошлую пятницу поставки голландской газовой биржи в субботу стоили 53,7 доллара за тысячу кубометров, а контракты на воскресенье были оценены в 52 доллара.

Для сравнения, Газпром работает по ориентировочной цене 133 доллара за тысячу кубометров, а запасы на его падение составляют 70 долларов.