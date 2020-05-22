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Мировой автогигант замыслил массовую чистку 

Lenta.ru 1 час назад
Мировой автогигант замыслил массовую чистку
Фото: Lenta.ru
Концерн собирается уволить десятки тысяч человек из-за падения прибыли, сообщает Bloomberg. Под сокращение могут попасть более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе. Производственный план представят 28 мая.
Изменения также могут коснуться и японского рынка, но пока не ясно, идет ли речь о производственных мощностях или же о точках продажи автомобилей. Основой причиной грядущих изменений в Nissan называют обрушение продаж на фоне пандемии коронавируса. Ежегодные постоянные расходы думают сократить на 2,8 миллиарда долларов.
В середине марта Nissan объявил о прекращении работы завода в Испании. Тогда это было связано с падением спроса и проблем с поставками. Закрытие происходило на фоне обрушения европейского рынка в целом и акций автомобильных компаний в частности.
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Рынки , Компании , Экономика , Bloomberg
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