Нефть боится «второй волны» коронавируса

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По мнению аналитиков Rystad Energy, мировые цены на нефть могут прервать рост и снова начать падение из-за риска «второй волны» коронавируса, 22 мая сообщает агентство Reuters.

«Вторая волна не является такой отдаленной перспективой, — отмечает старший аналитик Rystad Energy Паола Родригес Масиу. — Новый раунд блокировок может очень быстро вернуть цены на гораздо более низкие уровни, и рынок это знает».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая нефть Brent, которая росла с начала недели, оказалась в «красной зоне» и «зависла» вблизи отметки $35 за баррель.