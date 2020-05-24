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С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето 

Российская Газета 35 минут назад
Раскрыт курс рубля в начале лета
Фото: iStock
Последняя неделя весны вряд ли станет для рубля временем нового большого рывка. На то есть несколько причин: цены на нефть и завершение налогового периода в России. Но все может изменить фондовый рынок.
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
— Стремительную майскую тенденцию на укрепление рубля под самый конец недели подкосила нефть, — напоминает эксперт. — Нефтяные котировки резко просели обратно в коридор с нижней технической границей в 33,5 доллара за баррель и с верхним потолком теперь в районе 35 долларов за бочку.
Продажи эти отчасти вызваны стремлением спекулятивных фондов зафиксировать имеющуюся прибыль от предыдущего нефтяного роста перед длинными выходными. Понедельник будет нерабочим днем в США, где отмечают День Поминовения, а также в Британии, где назначен весенний банковский выходной. А в мусульманских странах — начался Ураза-байрам.
Однако более глубокой причиной прерванного роста нефти все же являются завышенные в этом месяце ожидания восстановления спроса на топливо. Это дает основания думать, что серьезное дно по паре доллар/рубль мы либо уже видели в районе 70,7 рубля, либо же оно может находиться где-то поблизости. Допустим, неподалеку от отметки в 69 рублей за доллар. Вряд ли мы пока увидим доллар еще ниже.
Дойти к этим уровням рублю сейчас способно помочь лишь ослабление доллара по отношению к корзине из других валют. Но на данный момент выход инвесторов из доллара на мировых рынках наоборот приостановился. И имеет место снова не слишком мощное, но все же укрепление американской валюты.
В этих условиях пятничный отскок доллара к отметке в 72 рубля выглядит естественным. А его логическим продолжением в ближайшие дни мог бы стать возврат пары доллар/рубль в прежний диапазон от 73 до 75,5. Евро вновь мог бы подойти тогда к отметкам выше 80 рублей. Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
На такие выводы наводит и завершившиеся покупки российской валюты для уплаты налогов. 25 мая станет для российских нефтяников последним днем уплаты НДПИ. Также рекордные 170 миллиардов рублей были собраны в минувшую среду 20 мая на размещениях ОФЗ российским Минфином. Высокий спрос на облигации госдолга РФ очень помогал рублю расти, однако неизвестно, будут ли собраны подобные объемы и на последующих аукционах.
Поэтому пока рублю логичнее как минимум взять в росте паузу, если только в расклад сил неожиданно не вмешается подъем американских биржевых индексов S&P500 и Nasdaq к новым высотам. Это весьма возможно. Но более вероятно, что произойдет уже в июне.
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Рынки , Экономика , Минфин , "Российская газета"
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