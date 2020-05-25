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Курс доллара: что будет с рублем в ближайшую неделю 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Что будет с рублем в ближайшую неделю
Фото: РИА Новости
На прошлой неделе рубль сумел преодолеть важные уровни укрепления. Тем не менее, мировые рынки уперлись в "стеклянный потолок" и устойчивость восстановления российской валюты пока что находится под вопросом.
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Российский рубль сумел преодолеть важные уровни на прошлой неделе. В четверг котировки USDRUB опускались ниже 70,6 — рубль вернул более половины потерь с начала года по середину марта. До этого доллар/рубль опустился под нижнюю границу торгового диапазона апреля-мая, что стало дополнительным сигналом восстановления уверенности на рынках. EURRUB точно также пересекала воображаемую линию половины ралли, отметив снижение до 77,5 в четверг. В данной паре весь май сохраняется устойчивый нисходящий тренд.
Однако события конца прошлой недели поставили под вопрос устойчивость восстановления рубля.
Во-первых, США усилили политическое давление на Китай. В течение недели угрозы сыпались одна за одной: от конкретных сумм наказания Китая за коронавирус (9 трлн долларов) и делистинга китайских компаний с бирж США до угрозы наказаний за политику в отношении Гонконга.
Выход США из договора Открытого Неба касался России, что также несколько насторожило инвесторов. Однако усиление ссоры с Китаем к концу недели рынки уже не могли игнорировать. Мировые рынки снижались в четверг и большую часть пятницы.
Также начал снижаться рубль. Несмотря на минимальный сдвиг его котировок в пятницу, стоит выделить увеличение торговых объемов — слишком для многих двухмесячный рост рубля может показаться удачным моментом купить валюту подешевле. Вполне возможно, что так оно и есть. Судя по всему, политики США обратили свой взор на геополитику, как способ нарастить свой вес перед новым этапом предвыборной гонки.
Помимо этого, все более наглядно проявляются уродливая картина мировой экономики после карантина предыдущих месяцев с существенным падением занятости и потребления. Крайне высоки шансы, что дальнейший рост фондовых рынков будет буксовать или даже возможен новый поворот к снижению. Подобным образом нефть уже забуксовала по достижении 36 долларов за баррель. Рынки пока упираются в "стеклянный потолок".
Вместе с этим Банк России сохраняет настрой на снижение ключевой ставки, что также может несколько остудить покупателей рубля. Нельзя исключать, что на начавшейся неделе USDRUB попытается вернуться в диапазон предыдущих месяцев, поднявшись выше 72,5. Для EURRUB таким уровнем выступает отметка 79.
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Комментарии
Рынки , Экономика России , Прогноз эксперта , Александр Купцикевич , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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