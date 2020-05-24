Добыча сланцевой нефти в США упадет на треть

Производство сланцевой нефти в США в 2020 году может упасть более чем на треть из-за невозможности быстро нарастить добычу на остановленных месторождениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что резкое падение цен на нефть после того, как первое соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти было расторгнуто, привело к тому, что добыча сланцевой нефти на большинстве месторождений в США оказалось нерентабельным. И без того закредитованным сланцевикам пришлось закрывать месторождения и распродавать объемы нефти ниже их себестоимости. Свою роль также сыграла пандемия коронавируса, которая привела к сокращению потребления нефти во всем мире, что еще больше обрушило цены.

Сейчас на фоне нового соглашения ОПЕК+ и постепенного восстановления потребления нефти мировые цены на черное золото снова пошли вверх.

Но из-за особенностей технологии добычи сланцевой нефти быстро нарастить объемы добычи в США пока не удается. Дело в том, что скважина, качающая сланцевую нефть дает высокую нефтеотдачу только сразу после ввода в эксплуатацию, а уже через несколько месяцев добыча на ней резко падает. В связи с этим сланцевикам все время нужно бурить новые скважины. Но после обвала цен бурение было остановлено и сейчас наращивать объемы добычи придется практически с нуля.

По прогнозам аналиток, по итогам 2020 года добыча сланцевой нефти в США может упасть более чем на треть.