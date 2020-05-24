Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.30
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
35.12
–0.31 Золото
1734.60
+0.00 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0902
+0.0071
10.05
1.0832
19.05
11.05

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть 

ИА Regnum 1 час назад
Добыча сланцевой нефти в США упадет на треть
Фото: Reuters
Производство сланцевой нефти в США в 2020 году может упасть более чем на треть из-за невозможности быстро нарастить добычу на остановленных месторождениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, что резкое падение цен на нефть после того, как первое соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти было расторгнуто, привело к тому, что добыча сланцевой нефти на большинстве месторождений в США оказалось нерентабельным. И без того закредитованным сланцевикам пришлось закрывать месторождения и распродавать объемы нефти ниже их себестоимости. Свою роль также сыграла пандемия коронавируса, которая привела к сокращению потребления нефти во всем мире, что еще больше обрушило цены.
Сейчас на фоне нового соглашения ОПЕК+ и постепенного восстановления потребления нефти мировые цены на черное золото снова пошли вверх.
Но из-за особенностей технологии добычи сланцевой нефти быстро нарастить объемы добычи в США пока не удается. Дело в том, что скважина, качающая сланцевую нефть дает высокую нефтеотдачу только сразу после ввода в эксплуатацию, а уже через несколько месяцев добыча на ней резко падает. В связи с этим сланцевикам все время нужно бурить новые скважины. Но после обвала цен бурение было остановлено и сейчас наращивать объемы добычи придется практически с нуля.
По прогнозам аналиток, по итогам 2020 года добыча сланцевой нефти в США может упасть более чем на треть.
Видео дня. Кабмин РФ выделил средства на выплаты семьям с детьми
ИА Regnum: последние новости
Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Нефть боится «второй волны» коронавируса — Rystad Energy Нефть боится «второй волны» коронавируса — Rystad Energy Нефть продолжит расти по мере восстановления спроса — JBC Energy Нефть продолжит расти по мере восстановления спроса — JBC Energy
Комментарии
Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Китай готовит обвал доллара
Китай готовит обвал доллара
Китай решил загнать США в ловушку
Китай решил загнать США в ловушку
Предсказано скорое наступление экономического кризиса
Предсказано скорое наступление экономического кризиса
Треть россиян нашли подработку во время карантина
Треть россиян нашли подработку во время карантина
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение