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Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке 

ИА Regnum 1 час назад
«Газпрому» готовятся объявить войну
Фото: Reuters
Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте Qatar Petroleum.
Сообщается, что Катар намерен нарастить производство газа. Прежде всего катарская госкорпорация хочет увеличить производство СПГ в 1,5 раза, который неминуемо попадет в порты Европы.
Доходы «Газпрома» от продажи газа за рубеж обвалились
В течение следующих двух лет Катар планирует нарастить добычу до 126 млн тонн СПГ, при том что ранее этого уровня в Катаре планировали достичь только в 2026 году. Напомним, что по итогам 2019 года Катар добыл 77,5 млн тонн СПГ.
Министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби уже заявил, что его страна готова к ценовой войне, так как является самым эффективным производителем с точки зрения затрат и может выдержать любое снижение цен.
«Газпрому» есть о чем задуматься, так как поставки его трубопроводного газа в страны Европы, а также в Турцию падают. Так, за первый квартал 2020 года «Газпром» впервые в истории получил убыток в размере 306 млрд рублей.
Разворот в Азию также не сулит много прибыли. Газопровод «Сила Сибири» может окупиться разве что в 2048 году, а если цены на газ будут и дальше снижаться, то продавать газ за рубеж станет просто невыгодным.
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Рынки , Компании , Экономика
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