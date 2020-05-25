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ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с февраля 2008 года 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
ЦБ Китая опустил юань до минимума 2008 года
Фото: Reuters
Центральный банк Китая в понедельник опустил курс юаня на 0,38% — до 7,1209 доллара, что стало минимумом с февраля 2008 года, следует из информации на сайте регулятора.
Народный банк Китая в понедельник установил средний обменный курс юаня на отметке 7,1209, что на 270 пунктов больше, чем был предыдущий фиксинг.
Это минимальный курс юаня к американскому доллару с 28 февраля 2008 года.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет сохранять стабильный курс юаня на рациональном уровне.
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Рынки , Экономика , Госсовет КНР
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