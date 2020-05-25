Биржи АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. С одной стороны, инвесторы с оптимизмом ждут снятия режима ЧС в Японии, с другой — давление на рынки оказывает напряженная ситуация в Гонконге.

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,03% — до 2812,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1746,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 22701,32 пункта. Японский индекс Nikkei 225 тем временем рос на 1,44% — до 20682,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 1987,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,48%, до 5578,5 пункта.

Оптимизм на азиатских рынках подкрепляется ожиданиями снятия режима ЧС в Японии, который действовал на территории всей страны полтора месяца. Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит об этом позднее в понедельник.

Вместе с тем давление на рынки оказывает нестабильная ситуация в Гонконге. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В воскресенье с протестами вышли несколько тысяч человек. Для разгона протестующих полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.