​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:09 мск увеличился на 0,77% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 779,2 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени вырос на 1,28% и равнялся 1 229 пункта.