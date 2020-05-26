Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.44
82.00
78.10
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
36.39
+0.39 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1236.61
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0966
+0.0158
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру и ещё 18 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:09 мск увеличился на 0,77% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 779,2 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени вырос на 1,28% и равнялся 1 229 пункта.
«Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС проведет торги в диапазоне 1210—1240 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2740—2770 пунктов», — комментирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
Банки.ру: последние новости
​Мировые цены на нефть Brent ​выросли по итогам торгов понедельника ​Мировые цены на нефть Brent ​выросли по итогам торгов понедельника Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 56 Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 56 Официальный курс доллара и евро снижен на 1,4 рубля Официальный курс доллара и евро снижен на 1,4 рубля
Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
«Нефтяная склока» с Россией дорого стоила Эр-Рияду
«Нефтяная склока» с Россией дорого стоила Эр-Рияду
Видео
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение