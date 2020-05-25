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Цены на нефть после резкого снижения возобновили рост на ослаблении опасений за спрос 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть возобновили рост
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти после резкого пятничного снижения вернулась к росту в понедельник на ослаблении опасений за перспективы спроса на сырье по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% — до 35,17 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 33,51 доллара за баррель. Рост отмечается после того, как в пятницу цены снизились в среднем на 2%.
Цены на нефть начали новую неделю с роста после коррекционного пятничного снижения. Стоимость "черного золота" с оптимизмом реагирует на постепенное ослабление введенных в связи с коронавирусом ограничений по всему миру. В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.
"Нефтяные рынки сосредоточены на возможности смягчения ограничительных мер", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
При этом объемы торгов на нефтяном рынке снижены в понедельник, поскольку торги в Лондоне и США не проводятся в связи с национальными праздниками.
В то же время рост цен на нефть сдерживают опасения за перспективы отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками и потребителями нефти — США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в понедельник, что Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге. По его словам, если США продолжат подрывать интересы Китая, Пекин предпримет контрмеры. Заявление прозвучало после того, как советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в интервью американским СМИ, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
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Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Роберт О'брайен , МИД , Reuters
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