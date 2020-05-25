Цены на нефть возобновили рост

Стоимость нефти после резкого пятничного снижения вернулась к росту в понедельник на ослаблении опасений за перспективы спроса на сырье по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% — до 35,17 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 33,51 доллара за баррель. Рост отмечается после того, как в пятницу цены снизились в среднем на 2%.

Цены на нефть начали новую неделю с роста после коррекционного пятничного снижения. Стоимость "черного золота" с оптимизмом реагирует на постепенное ослабление введенных в связи с коронавирусом ограничений по всему миру. В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.

"Нефтяные рынки сосредоточены на возможности смягчения ограничительных мер", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

При этом объемы торгов на нефтяном рынке снижены в понедельник, поскольку торги в Лондоне и США не проводятся в связи с национальными праздниками.