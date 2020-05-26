Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты 

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России

По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза. Эта сумма оказалась рекордной. Больше банки ввозили лишь в марте и декабре 2014 года.

24 апреля стало известно, что россияне на фоне обвала курса рубля начали массово забирать иностранную валюту из банков. За март выведено около пяти миллиардов долларов. Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта.