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Золото дешевеет на росте рисковых настроений 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Золото дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне растущей склонности инвесторов к риску по мере постепенного ослабления карантинных ограничений в разных странах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,1 доллара — до 1733,40 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 1,75% — до 18,003 доллара за унцию.
Рисковые настроения на рынках растут на фоне постепенного снятия карантинных ограничений и открытия экономик по всему миру. Об улучшении настроений инвесторов, в частности, свидетельствует положительная динамика фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, которые растут на 0,7-2,6%.
На этом фоне трейдеры предпочитают отказываться от покупки надежных активов, к которым традиционно относится золото.
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