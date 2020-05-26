Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.44
82.00
78.10
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
36.39
+0.39 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1236.61
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0966
+0.0158
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Биржи АТР растут на надеждах на восстановление экономической активности 

Прайм 4 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уверенно растут, поскольку надежды на восстановление экономики перевешивают опасения распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% — до 2837,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 1779,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,87%, до 23381,44 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,61% — до 21285,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,71%, до 2028,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 5731,9 пункта.
Внимание рынка постепенно смещается в сторону открытия экономик. Участники торгов оценивают, как разные страны адаптируются к возвращению к привычной деловой активности, стремясь при этом держать под контролем новые случаи COVID-19. В понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима ЧС, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, для всей территории Японии.
Настроения на рынках также поддерживали сообщения о том, что ЦБ Китая намерен и дальше оказывать поддержку пострадавшей экономике, в том числе снизив затраты по займам для предпринимателей.
"На фоне накала напряженности в США и Китае, инвесторы… все больше интересуются перспективой открытия экономик по всему миру", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
Прайм: последние новости
Банки в марте ввезли в страну максимальный с 2014 года объем наличной валюты Банки в марте ввезли в страну максимальный с 2014 года объем наличной валюты Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем Нефть дорожает на признаках восстановления спроса Нефть дорожает на признаках восстановления спроса
Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне забрали $5 млрд из банков
Россияне забрали $5 млрд из банков
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Цена на нефть снизилась
Цена на нефть снизилась
Европа отказала «Северным потокам»
Европа отказала «Северным потокам»
Видео
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение