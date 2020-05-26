Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уверенно растут, поскольку надежды на восстановление экономики перевешивают опасения распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% — до 2837,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 1779,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,87%, до 23381,44 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,61% — до 21285,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,71%, до 2028,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 5731,9 пункта.

Внимание рынка постепенно смещается в сторону открытия экономик. Участники торгов оценивают, как разные страны адаптируются к возвращению к привычной деловой активности, стремясь при этом держать под контролем новые случаи COVID-19. В понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима ЧС, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, для всей территории Японии.

Настроения на рынках также поддерживали сообщения о том, что ЦБ Китая намерен и дальше оказывать поддержку пострадавшей экономике, в том числе снизив затраты по займам для предпринимателей.