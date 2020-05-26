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Нефть дорожает на признаках восстановления спроса 

Прайм 3 часа назад
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на растущем оптимизме за восстановления баланса спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,97% — до 36,23 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,43%, до 34,4 доллара за баррель.
Во вторник оптимизм инвесторов подкреплен явными признаками того, что страны придерживаются обязательств по сокращению объемов добычи, в то время как все больше стран начинают снимать карантинные ограничения и спрос на сырье по всему миру начинает восстанавливаться.
Рынок также был поддержан комментариями РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки.
"Определенно есть ощущение, что эти сокращения соответствуют вашим ожиданиям", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Страны ОПЕК+ должны встретиться снова в начале июня, чтобы обсудить сохранение сокращений объемов добычи, чтобы поддерживать цены. С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
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Комментарии 1
Рынки , Видео , Reuters
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