В США назвали главную угрозу для доллара

Генри Полсон. Китайский юань может отнять у американского доллара статус основной мировой резервной валюты. Такое мнение высказал бывший глава Минфина США

По словам эксперта, доллар стал главной валютой благодаря сочетанию факторов, включая геополитические условия после Второй мировой войны, а также за счёт роста национальной экономики.

Близки времена, когда сформируется равновесие двух или более резервных валют. Главным соперником должен стать китайский юань, который уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом, — считает Полсон.