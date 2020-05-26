Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.13
82.00
78.05
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
35.83
–0.47 Золото
1712.20
+0.01 РТС
1235.38
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0989
+0.0181
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Бывший глава Минфина США назвал главную угрозу для доллара 

News.ru 2 часа назад
В США назвали главную угрозу для доллара
Фото: РИА Новости
Китайский юань может отнять у американского доллара статус основной мировой резервной валюты. Такое мнение высказал бывший глава Минфина США Генри Полсон.
По словам эксперта, доллар стал главной валютой благодаря сочетанию факторов, включая геополитические условия после Второй мировой войны, а также за счёт роста национальной экономики.
Близки времена, когда сформируется равновесие двух или более резервных валют. Главным соперником должен стать китайский юань, который уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом, — считает Полсон.
Экс-глава Минфина считает, что «естественная монополия» доллара скоро закончится. Роль юаня повысится за счёт интеграции экономики КНР в глобальные процессы. При этом Вашингтон может помочь своей валюте укрепиться, если решатся проблемы с государственным долгом и структурным бюджетным дефицитом, передаёт «Политика сегодня».
Как писал NEWS.ru ранее, Фонд национального благосостояния (ФНБ) теперь сможет инвестировать в юани и китайские государственные облигации. Соответствующее решение приняло правительство России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
News.ru: последние новости
Курс доллара снизился на открытии МосБиржи Курс доллара снизился на открытии МосБиржи Рубль окреп по отношению к доллару и евро Рубль окреп по отношению к доллару и евро Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения
Комментарии 2
Рынки , Экономика , Генри Полсон , Казначейство США , Правительство РФ , Минфин , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Предсказана судьба «Северного потока-2»
В ряде сфер вырастет число вакансий на удаленке
В ряде сфер вырастет число вакансий на удаленке
В России растет спрос на аренду загородных домов
В России растет спрос на аренду загородных домов
Мошенники «купили» дом у россиянки и оформили на нее кредит
Мошенники «купили» дом у россиянки и оформили на нее кредит
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение