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Спрогнозирован рост цен на нефть до конца года 

News.ru 3 часа назад
Спрогнозирован рост цен на нефть до конца года
Фото: EPA
Главный экономист Citibank в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров заявил, что цены на нефть до конца года могут подняться.
Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 году составит $36 за баррель Brent, и к концу года может возрасти до $56, — отметил эксперт.
По его словам, сотрудники учреждения проанализировали динамику цен, поэтому они сделали такой прогноз, передаёт РИА Новости.
Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.
Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Рынки , Иван Чакаров , РИА Новости , Financial Times
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