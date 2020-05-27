Warner Music объявила о начале IPO на бирже Nasdaq 

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Один из крупнейших в мире концернов студий грамзаписи Warner Music разместит 70 млн своих акций на американской бирже.

Компания намерена выручить за них до $1,8 млрд, пишет РБК.

Warner Music первоначально планировала выйти на IPO еще в феврале текущего года, но из-за пандемии коронавируса выход на биржу пришлось отложить.

Звукозаписывающая компания Warner Music опубликовала объявление о начале первичного публичного размещения своих акций на бирже Nasdaq на своем сайте.

Начальная цена за одну акцию составит от $23 до $26.

Бумаги будут размещены под тикером WMG.

Если размещение состоится, и компания получит за свои бумаги $1,8 млрд, то Warner Music будет оценена в сумму до $13,3 млрд

В IPO будут участвовать 13,7% акций Warner Music.