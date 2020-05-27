Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.40
82.00
78.00
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
35.35
–0.11 Золото
1706.31
–0.07 РТС
1224.99
–0.84
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.0970
+0.0122
12.05
1.0848
24.05
15.05
01.05

Warner Music объявила о начале IPO на бирже Nasdaq 

Прайм и ещё 1 50 минут назад
Warner Music объявила о начале IPO на бирже Nasdaq
Фото: Reuters
Один из крупнейших в мире концернов студий грамзаписи Warner Music разместит 70 млн своих акций на американской бирже.
Компания намерена выручить за них до $1,8 млрд, пишет РБК.
Warner Music первоначально планировала выйти на IPO еще в феврале текущего года, но из-за пандемии коронавируса выход на биржу пришлось отложить.
Звукозаписывающая компания Warner Music опубликовала объявление о начале первичного публичного размещения своих акций на бирже Nasdaq на своем сайте.
Начальная цена за одну акцию составит от $23 до $26.
Бумаги будут размещены под тикером WMG.
Если размещение состоится, и компания получит за свои бумаги $1,8 млрд, то Warner Music будет оценена в сумму до $13,3 млрд
В IPO будут участвовать 13,7% акций Warner Music.
Напомним, что Warner Music купила группа Access Industries (контролирует предприниматель Леонард Блаватник) в 2011 году за $3,3 млрд
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Прайм: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро в начале дня Рубль снижается к доллару и евро в начале дня Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса Forbes: российские миллиардеры за два месяца пандемии разбогатели на $62 млрд Forbes: российские миллиардеры за два месяца пандемии разбогатели на $62 млрд
Рынки , Компании , Леонард Блаватник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку
В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку
Золото дешевеет
Золото дешевеет
Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
Британия сделала рекордные заимствования
Британия сделала рекордные заимствования
Россиянам предложили приплачивать за работу из дома
Россиянам предложили приплачивать за работу из дома
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение