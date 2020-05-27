Рубль снизился к доллару и евро

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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
и
ещё 1
1 час назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 33 копейки — до 71,11 рубля.
Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 77,89 рубля.
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