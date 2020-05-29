​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:18 мск уменьшился на 0,73% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 759,82 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,98% и равнялся 1 229,26 пункта.

«Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2750—2810 пунктов, по индексу РТС — 1230—1255 пунктов», — комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.