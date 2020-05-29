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​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов 

Банки.ру и ещё 17 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:18 мск уменьшился на 0,73% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 759,82 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,98% и равнялся 1 229,26 пункта.
«Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2750—2810 пунктов, по индексу РТС — 1230—1255 пунктов», — комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
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