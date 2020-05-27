Цены на нефть упали сегодня на фоне новостей о намерении России в июле нарастить добычу. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным издания, на закрытии торгов 26 мая нефть марки Brent впервые с марта поднялась выше 36 долларов за баррель.

Однако сегодня к 10.00 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле упала на 2% от уровня закрытия торгов, до 35,44 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI к 9.44 мск подешевела до 33,7 доллара.

В свою очередь агентство Bloomberg отметило, что падению цен на нефть с самого высокого уровня за 11 недель способствовали новости о том, что Россия планирует начать наращивать добычу с июля, а также обострение отношений между США и Китаем.

Как сообщал «Рамблер», после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи Саудовская Аравия в марте нарастила производство нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, что привело к резкому падению цен. В апреле соглашение о сокращении добычи все же было достигнуто.