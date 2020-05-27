Украина начала договариваться с США по газу

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией License Natural Gas Exports, которая экспортирует сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, передает РИА Новости.

Документ означает начало работы над долгосрочным контрактом на поставку газа, в нем также прописана необходимость улучшения инфраструктуры для его получения из Европы.

Присутствовавший на заседании правительства депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также рассказал, что стороны предварительно договорились о поставках 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Цену привяжут к американскому хабу Henry Hub.

Украина намерена получать американский газ после его регазификации в Польшу. Еще в августе прошлого года стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение.

В марте министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель утверждал, что Киев хочет получить контракт на покупку американского газа в больших объемах сроком 10 или 20 лет. Он также не исключил, что в республике начнут развивать собственную инфраструктуру для приема СПГ, чтобы обойтись без посредника в виде Польши.