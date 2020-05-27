В ОПЕК+ начали готовиться к крайним мерам 

Перед очередной встречей в формате ОПЕК+ участники соглашения начали готовиться к тому, чтобы пойти на крайние меры и серьезно ужесточить параметры сокращения добычи. Об этом сообщил источник ТАСС, участвующий в переговорах.

Ранее другие источники указывали, что обсуждение касается только оставшихся летних месяцев, а главной неопределенностью остается позиция России.

Согласно сделке ОПЕК+, подписанной в апреле, в мае и июне сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии оно должно опуститься до 7,7 миллиона баррелей. В новом предложении уровень в 9,7 миллиона должен сохраниться даже не в июле и августе, а до конца текущего года.

Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК недовольны ценами на нефть, которые закрепились в районе 35 долларов за баррель. В связи с этим и на фоне серьезных проблем в собственной экономике Эр-Рияд даже пошел на одностороннее сокращение добычи еще на миллион баррелей.

Накануне, 26 мая, министр энергетики России Александр Новак провел совещание с главами нефтяных компаний по выработке общей позиции. По данным Reuters, примерно половина из участников встречи согласны с продлением действующих квот на июль и август. Однако источники Bloomberg склоняются к мнению, что Москва выступит за неизменность условий ограничения добычи.

Такая ситуация может привести к обострению противоречий среди участников соглашения. По схожему поводу в марте стартовала ценовая война России и Саудовской Аравии.