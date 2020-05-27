Путин и саудовский принц договорились по нефти

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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили мировой рынок энергоносителей 

Прайм и ещё 5 29 минут назад
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом мировой рынок энергоносителей, была отмечена важность усилий по достижению договоренностей "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся в среду.
"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле… договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти", — говорится в сообщении.
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Рынки , Видео , Экономика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ОПЕК
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