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Российская валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар 

ИА Regnum 42 минуты назад
Российская валюта может укрепиться до 65 рублей
Фото: Reuters
При оптимистическом развитии событий российская валюта к концу 2020 года может укрепиться до 64−65 рублей за американский доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
По словам эксперта, есть три варианта развития ситуации с курсом рубля: негативный, нейтральный и позитивный. Среди спекулянтов наиболее ожидаемым является первый, однако экономист придерживается иного мнения.
«Негативный сценарий по рублю широко известен и активно обсуждается спекулянтами — это ожидание уровня 85 рублей за доллар, а может быть и больше, когда рубль обвалится по отношению к американской валюте и те, кто зашел в доллары к концу лета, а может к осени получат свои максимальные выгоды. Это очень популярный негативный сценарий. Я отношусь к нему скептически, считаю, что в данной ситуации повторения сюжета 2014−2016 годов, когда было две мощные волны падения российской валюты, ждать не стоит», — заявил Колташов.
Озвученный сценарий является общепризнанным и, по мнению ряда специалистов, наиболее вероятным. Однако определённые обстоятельства указывают на то, что такой вариант скорее всего не будет воплощён в жизнь. Причина этого в том, что на укрепление рубля играют действия ФРС США, которые ведут к ослаблению доллара, отметил экономист.
«Доллар не будет в сильной позиции. Для понимания перспектив рубля нужно просто обозреть перспективу по доллару. А госдолг США с 25 трлн долларов вырастет до 30 трлн долларов. Таким образом мы можем ожидать повышения цен на нефть, но это повышение будет носить инфляционный характер. Из этого мы можем сделать вывод о возможности позитивного сценария для рубля. Суть позитивного сценария состоит в том, что ослабление доллара, огромная долларовая эмиссия будут приводить к спекулятивному росту цен на нефть и продовольствие, что будет смягчать ситуацию в российской экономике», — рассказал Колташов.
Таким образом, есть вероятность того, что к концу года на фоне слабеющего доллара, курс российской валюты укрепится до 64−65 рублей за доллар. Это является оптимистическим сценарием. Реализуется он или нет во многом будет зависеть от действий правительства РФ, в том числе от того, насколько оперативно им будет подготовлена программа перезапуска российской экономики.
«Факторов очень много, и они в значительной степени зависят от действий правительства. Но даже при уже имеющихся темпах денежной эмиссии, вливании средств в экономику мы увидим скорее всего сохранение имеющегося курса, где-то в диапазоне от 68 до 75 рублей за доллар», — отметил экономист.
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