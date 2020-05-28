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Биржи АТР в основном снижаются на опасениях за эскалацию конфликта США и КНР 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на опасениях ухудшения взаимоотношений США и КНР из-за Гонконга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,35% — до 2826,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1750,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,81%, до 22878,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,27%, до 2005,66 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,98% — до 21628,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5846,3 пункта.
Опасения за ухудшение отношений США и Китая из-за законопроекта о национальной безопасности Гонконга затмевают оптимизм рынков, вызванный постепенным восстановлением экономической активности в мире. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.
При этом старший аналитик Monex Inc Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), чью точку зрения приводит агентство Франс Пресс, объясняет рост на японском рынке ростом на американской бирже накануне, кроме того трейдеры настроены оптимистично из-за открытия экономик США и Японии. Индексы США в среду закрылись ростом на 0,77-2,21%.
Акции Nissan тем временем росли на 6%, а Mitsubishi Motors — на 4,7% после сообщения альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Альянс ранее заявил об обновлении модели сотрудничества с целью повышения конкурентных позиций и прибыльности компаний-участниц.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Mitsubishi Motors , France-Presse
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