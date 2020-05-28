Нефть упала

Мировые цены на нефть в четверг падают после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 2,19%, до 33,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Как сообщают источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.

Официальная позиция России по этому поводу неизвестна. Вместе с тем, Блумберг в среду написал, что, по его данным, Москва планирует наращивать добычу, то есть за вариант сохранения апрельских договоренностей. Источники РИА Новости, напротив, говорят, что на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня, хотя мнения и разошлись.

Аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что данные API в совокупности с опасениям, что Россия может увеличить добычу сказываются на ценах на нефть.