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На открытии торгов в четверг, 28 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 23 копейки — до 71,01 рубля.

Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 78,15 рубля.