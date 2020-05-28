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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов в четверг, 28 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 23 копейки — до 71,01 рубля.
Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 78,15 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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