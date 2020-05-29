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Цены на нефть взлетели 

Вероника Полынина и ещё 12 30 минут назад
Цены на нефть взлетели
Фото: Reuters
Стоимость августовского фьючерса на североморскую нефть Brent выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, сообщает ТАСС.
По состоянию на 21.28 мск баррель Brent с поставкой в августе на Межконтинентальной бирже (ICE) достиг отметки в 38,17 доллара. Последний раз Brent стоила более 38 долларов за баррель 6 марта.
К 21.35 цены на Brent немного скорректировались вниз и достигли уровня 37,53 доллара за баррель.
Как писал «Рамблер», ранее в пятницу цена на нефть WTI впервые с марта превысила 35 доллара за баррель.
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Рынки , ИТАР-ТАСС
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