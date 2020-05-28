​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:11 мск увеличился на 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 746,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени вырос на 0,29% и равнялся 1 215,67 пункта.