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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на смешанном внешнем фоне 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись без единой динамики под действием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2846,22 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,3% — до 1769,70 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 23132,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2028,54 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 2,3% — до 21916,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,3%, до 5851,1 пунктов.
Эскалация напряженности между США и Китаем продолжает оказывать давление на фондовые рынки. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. При этом американский президент Дональд Трамп ранее на этой неделе анонсировал новые меры в отношении Китая в ответ на действия властей КНР по Гонконгу. Пекин тогда заявил, что готов принять контрмеры, а дела Гонконга, включая вопросы законодательства, являются внутренними делами Китая.
"Рост напряжения на рынках и опасения по поводу конфликта США и КНР сказались на итогах торгов", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков Daiwa Securities.
В то же время некоторую поддержку азиатским индексам оказала новость о том, что Центральный банк Южной Кореи понизил ставку впервые с 1999 года до исторического минимума — на 25 базисных пунктов, до 0,5%.
Трейдеры также обратили внимание на позитивную динамику Уолл-стрит. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом в пределах 2,21% на фоне признаков восстановления экономики.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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