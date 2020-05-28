Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
70.97
82.00
78.12
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
34.80
–0.57 Золото
1722.30
–0.10 РТС
1233.91
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1026
+0.0207
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

США вновь нацелились на сирийскую нефть 

Lenta.ru 40 минут назад
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск с нефтяных месторождений в Сирии, американская сторона вновь нацелилась на нефть. Об этом пишет турецкое агентство «Анадолу».
По данным местных источников, Вашингтон усиливает свое присутствие на территориях, подконтрольных «Отрядам народной самообороны» (YPG/PKK). Отмечается, что последние три месяца США дважды в неделю перебрасывали на военные базы в Сирии транспортные средства, в каждом конвое насчитывалось 50-100 фур.
Кроме того, агентство напомнило о расширении американских военных баз на территории месторождений Таль-Байдар в Хасеке и Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре — там были также установлены камеры и системы безопасности.
О том, что США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии сообщалось в начале февраля. Отмечалось, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона.
Ранее Трамп заявил, что американские военные, базирующиеся в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, покинут эту территорию, чтобы объекты смогли контролировать курды. В начале ноября 2019 года американский лидер отмечал, что США не собираются патрулировать границы Сирии, однако сохранят контроль над нефтью. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — пояснил тогда глава государства.
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики
Комментарии 2
Рынки , Видео , Дональд Трамп , ИА Anadolu
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию
В Думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию
В США назвали главную угрозу для доллара
В США назвали главную угрозу для доллара
Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми
Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми
Мишустин сделал завление по нацпроектами
Мишустин сделал завление по нацпроектами
Эстонию напугал план спасения экономики Европы
Эстонию напугал план спасения экономики Европы
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение